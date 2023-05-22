Zarfın içine atılan notlar oyları geçersiz sayıyor 14 Mayıs seçimlerinde zarfların içine not koyan vatandaşların oyları geçersiz sayıldı. Yaklaşık 1 milyon oyun geçersiz sayıldığı durumla ilgili vatandaşların oylarını nasıl doğru kullanması gerektiğini sıraladık.

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Türkiye 14 Mayıs'ta geleceğini belirlemek için sandık başına gitti, kullanılan oylarla demokrasiye sahip çıkıldı.

Milletvekilliği seçimlerinin sonucu netleşti ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Hal böyle olunca 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek ve Türkiye yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

Bu kapsamda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemleri başladı.

Zarfın içine atılan notlara dikkat: Yaklaşık 1 milyon oy geçersiz sayıldı

Yurt dışı kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanırken ilk turda yapılan bir yanlışlık dikkat çekti.

İlk turda oy kullanan bazı vatandaşların oy zarfının içine notlar yazıp attığı görüldü.

Zarfın içerisine atılan notlar ise kullanılan oyu geçersiz sayıyor. Bu sebeple de yaklaşık 1 milyon oyun geçersiz sayıldığı ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı uyardı

Yapılan bu hamlenin çok sayıda oyu geçersiz kılmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir uyarı yapıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vatandaşların zarfın içine pusula dışında bir şey konulmaması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Oy kullanılan zarfların içerisine, birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey (not, nesne vb.) konulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan oy geçersiz sayılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Oy kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Öte yandan vatandaşların oylarını nasıl doğru şekilde kullanacağına ilişkin esaslar bir kez daha akıllara geldi.

Buna göre vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli.

Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin veriyor.

Kimliğinizi unutmayın

Yine seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana vermesi ve seçmen sıra numarasını söylemesi gerekiyor.

Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamıyor.

Cep telefonu detayı

Cep telefonu, fotoğraf, görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak sayılıyor. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanıyor.

Herhangi bir yerine imza atılmaması ve zarfa bir şey konmaması gerekiyor

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekiyor.

Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmuyor. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmiyor.