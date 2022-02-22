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Zelenski: Erdoğan ile görüşme planlıyorum
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, 'Erdoğan ile Rusya'nın kararına ilişkin görüşme planlıyorum' dedi.
- ANKA
- 22.02.2022 - 08:50
- Güncelleme : 22.02.2022 - 08:59
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim büyüyor...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, gece saatlerinde sosyal medya hesabından duyuru yayınladı.
ERDOĞAN İLE RUSYA KONSUNU GÖRÜŞECEK
Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Rusya'nın kararları hakkında görüşeceğini bildirdi.
Zelenski Rusya’nın kararlarının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.