Zelensky, müzakerenin amacının lider görüşmesine öncülük olduğunu söyledi

Rusya'nın saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri aktaran Zelensky, müzakerelerin amacının iki lideri bir araya getirmeye yönelik olması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'da başlayan Rus askeri harekatının 19'uncu gününde de saldırılar devam ediyor.

Ülkenin askeri birlikleri Rus askerlerine karşı savunmasını sürdürürken, siviller de mücadeleye destek veriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelensky de, savaş hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Müzakerelere yönelik değerlendirmede bulunan Zelensky, Telegram hesabından paylaştığı mesajında, çağrı yaptı.

"HEYETLERİN GÖREVİ İKİ DEVLET BAŞKANINI BİR ARAYA GETİRMEK"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde izlenen yola dikkat çeken Zelensky, burada ülkesinin heyetine verilen talimatlardan birinin, iki ülkenin devlet başkanlarının bir araya getirilmesi için çaba sarf etmek olduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Heyetimizin üyelerinin belirli bir görevi vardır ve bu, iki devlet başkanının toplantısını organize etmesidir" ifadesine yer veren Zelensky, söz konusu olası görüşmenin gerçek sonuçlara odaklanması gerektiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ön sonuçlarının ele alınması için bugün bir görüşmenin yapılması bekleniyor.

"NATO ÜLKELERİNİN LİDERLERİNİ BİR YIL ÖNCE UYARMIŞTIK"

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelensky, 18'inci gün gerçekleşen olayları değerlendirdi.

Zelensky, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı.

Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelensky, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.

HAVA SAHASINI KAPATMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelensky, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Rus askerlerinin saldırıları sonucu Kiev'e yakın bir Amerikalı gazetecinin öldürüldüğünü, diğerinin ise yaralandığını, savaştan kaçan mültecilerin sığındığı bir manastırın ise Rus ordusu tarafından bombalandığını dile getiren Zelensky, "Bu, Rusların ideolojisinin, yalanların bir kopyası olduğunu gösteriyor" dedi.