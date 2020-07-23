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- Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist yakalandı
Bölgede tespit edilen PKK/YPG’li teröristin, gözaltına alındığı duyuruldu.
- DHA
- 23.07.2020 - 12:12
- Güncelleme : 23.07.2020 - 12:12
Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesinde de operasyonlarını başarı bir şekilde devam ettiriyor.
Bölgenin güvenli olabilmesi için kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.
1 TERÖRİST DAHA YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.