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    Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist yakalandı

    Bölgede tespit edilen PKK/YPG’li teröristin, gözaltına alındığı duyuruldu.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 12:12
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    Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist yakalandı

    Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesinde de operasyonlarını başarı bir şekilde devam ettiriyor.

    Bölgenin güvenli olabilmesi için kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.

    1 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.

    Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist yakalandı #1

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