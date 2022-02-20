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    Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

    Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü

    Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 12:47
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    Kahraman Mehmetçik, hain teröristlere karşı davasında kararlılıkla ilerliyor.

    Vatan nöbetine devam eden Türk askerleri, teröristlere göz açtırmamakta son derece kararlı.

    14 DAHA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Öldürülen teröristlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef alan 14 PKK/YPG'li terörist Türk askeri tarafından etkisiz hale getirildi.

    Bilgileri sosyal medya hesabında paylaşan Milli Savunma Bakanlığı ise "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." şeklinde duyurdu.

    Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist öldürüldü #1


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