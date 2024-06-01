Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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AA

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) hain terör örgütlerine adete nefes aldırmıyor.

Terör örgütleriyle mücadele gece-gündüz demeden devam ediyor. Bu kapsamda bölücü PKK/YPG'ye karşı operasyonla düzenleniyor.

6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)