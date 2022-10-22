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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

Ziraat Bankası emekli promosyonu yeni tutarı açıklandı ve başvurular 18 Ekim 2022 tarihinde başladı. Peki, Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?