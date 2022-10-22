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    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

    Ziraat Bankası emekli promosyonu yeni tutarı açıklandı ve başvurular 18 Ekim 2022 tarihinde başladı. Peki, Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?
    • 22.10.2022 - 14:49
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    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?

    Ziraat Bankası emekli promosyonuna dair detaylar araştırılmaya başlandı...

    Ziraat Bankası emekli promosyonu için başvurular ise 18 Ekim 2022 tarihinde başladı.

    Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu alacak olanlar da, "ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak?" sorularını araştırmaya başladı.

    Peki, ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

    Ziraat Bankası emekli promosyonu hakkında detaylar

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU: Ne kadar, kaç TL ve ne zaman yatacak? #1

    18 Ekim tarihinde başvurular başladı ve 1 Kasım itibari ile ödemeler yapılacak.


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