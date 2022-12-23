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    Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kura çekimleri sonucunda son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 12:25
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

    Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.

    VAR sistemi de uygulanacak

    Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre, 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak.

    Öte yandan bu turdan itibaren VAR sistemi de uygulanmaya başlayacak.

    Son 16 turunun eşleşmeleri

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

    Corendon Alanyaspor - Galatasaray

    Gaziantep FK - Konyaspor

    DG Sivasspor - Karacabey Belediyespor

    Ümraniyespor - Trabzonspor

    Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

    FTA Antalyaspor - Kayserispor

    Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

    MKE Ankaragücü - Beşiktaş

    Ziraat Türkiye Kupası nda eşleşmeler belli oldu #1


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