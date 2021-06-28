Zlatan Ibrahimovic kimdir? Hayatı ve kariyeri..

Ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, hayatının film olacağını açıkladı. Bunun üzerine futbolcunun hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Zlatan Ibrahimovic kimdir? İşte detaylar..

Başarılı futbolcu Zlatan Ibrahimovic, oynadığı futbolla olduğu kadar tavrı, tarzı ve konuşmalarıyla dikkati çekiyor.

Futbolcu, sosyal medya üzerinden hayatının film olacağını duyurarak, "I am Zlatan. The Movie." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine ünlü futbolcunun hayatı ve kariyerindeki başarıları merak edilmeye başlandı.

Peki, Zlatan Ibrahimovic kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar..

ZLATAN IBRAHİMOVİC KİMDİR?

3 Ekim 1981, Bosna-Hersek asıllı İsveçli futbolcu ve İsveç Millî Futbol Takımı kaptanıdır. Şu anda Ligue 1 ekiplerinden Paris-Saint Germain'de forma giymektedir.

Ibrahimovic, kariyerine 1990'lı yılların sonlarında Malmö FF'de başladı. Ronald Koeman'in isteğiyle Ajax'a imza attı. 2004'te, 16 milyon €'ya Juventus'a transfer oldu. Serie A'da ün kazandı ve David Trézéguet ile iyi bir ikili oldu. 2006'da, Juventus'un ezeli rakibi Inter'e transfer oldu. 2007 ve 2009 yıllarında Avrupa'da yılın kadrosuna seçildi. 2008–09 sezonunda gol kralı oldu. 2009 yazında Barcelona'ya transfer olan Ibrahimovic, sonraki sezon Milan'a geçti. Milan'ın ekonomik bunalımları nedeniyle transfer listesine koyduğu Ibrahimovic, 2012 yaz transfer döneminde Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain ile yıllık 14 milyon avroya anlaştı. Milan kulübü, bu transferden 20 milyon € gelir elde etti.

Ibrahimovic Barcelona'ya tarihte en pahalı ikinci futbolcu olarak 69 milyon €'ya transfer oldu. Ayrıca en çok kazanan 8. futbolcu oldu.