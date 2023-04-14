Zonguldak'a yaz geldi! Hava sıcaklığı 20 derece

İHA
Türkiye'de bir kesim halen kışı yaşarken, bir kesimde de yaz sezonu esintileri başlıyor.
Zonguldak, birkaç gündür yazı yaşayan şehirlerden.
Zonguldak’ta birkaç gündür devam eden yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı.
Sıcaklık 20 derece
Hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar yükseldi.
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahile akın etti.
Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi.
Hava sıcaklıklarının önümüzde günlerde atarak devam etmesi bekleniyor.