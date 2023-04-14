Zonguldak'a yaz geldi! Hava sıcaklığı 20 derece Yağışlı hava yerini güneşe bırakırken, hava sıcaklığı 20 derece olarak kaydedildi. Vatandaşlar sahile akın etti.

İHA

Türkiye'de bir kesim halen kışı yaşarken, bir kesimde de yaz sezonu esintileri başlıyor.

Zonguldak, birkaç gündür yazı yaşayan şehirlerden.

Zonguldak’ta birkaç gündür devam eden yağışlı hava yerini güneşli havaya bıraktı.

Sıcaklık 20 derece

Hava sıcaklıkları 20 dereceye kadar yükseldi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahile akın etti.

Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi.

Hava sıcaklıklarının önümüzde günlerde atarak devam etmesi bekleniyor.