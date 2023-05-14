Zonguldak'ta 110 yaşındaki Safiye nine oyunu sandık başında kullandı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde sandık başına giden seçmenlerden birisi de 110 yaşındaki Safiye oldu.

İHA Bugün tüm Türkiye'de demokrasinin gereği olan seçim heyecanı yaşanıyor. Bu kez seçime olan ilginin rekor seviyede ulaşması bekleniyor. 18 yaşından itibaren her yaştan oyunu kullanan seçmen sandığa gitmekte engel tanımıyor. Seyyar sandıkların hasta ve yaşlıların ayağına gittiği seçimlerde Zonguldak'ta yaşayan safiye nine sandığa yakınlarının kolunda gitti. 110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı. Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde sabah saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Oy pusulasını teslim aldı Köyde oy kullanmak için okula gelen vatandaşlar, kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Köyde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu da oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Yaşar Kurtoğlu, annesine yardım ederek oy kullanmak için sandığa getirdiklerini ifade etti.