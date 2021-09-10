Zonguldak'ta balıkçılar denize açıldı: 60 kasa barbun ve kefal tuttu

Son zamanlarda balıktan yana bir türlü kısmeti açılmayan balıkçılar, çareyi gece saatlerinde denize açılarak tuttukları barbun ve kefalde buldu.

Av yasağının kalkmasının üzerine büyük umutlarla tezgahlarını açan balıkçılar, hayal kırıklığına uğradı.

Zonguldak'ta ise balıkçılar çareyi denizin derin sularına açılmakta aradı.

Gece saatlerinde denize açılarak şansları kefal ve barbundan yana gülen esnaf, sabaha yakın karaya gelerek tuttukları barbun ve kefalleri ağlardan ayıklayıp kasalara yerleştirdi.

İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

60 kasaya yakın kefal ve barbun balıkları araçlara yüklenerek İstanbul’a satışa gönderildi.

Öte yandan balıklar kasalarla mezat usulü 100-150 TL arasında satılarak tezgahlarda yerini alacak.

"BAYAĞI BEREKETLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, kayıklarda barbun ve kefal bolluğu yaşandığını söyleyerek, “Kayıklarımızda kefal ve barbun bolluğu yaşandı. Kefal ve barbun tuttuk. Kayı başı 20’şer 30’ar kasa balıkları oldu. Bizde şimdi yükledik onu İstanbul’a yolcu ettik. Bu şekilde devam ederse bayağı bereketli olacağını düşünüyorum. Deniz çok soğuk aşırı bir hamsi var denizde.

Hamdi tutacak kayıklarımız daha gelmedi. Bir iki gün içerisinde burada olur. İnanılmaz derecede hamsi bolluğu var. Şu anda tezgahlara geliyor ama Marmara hamsisi geliyor. 5-10 gün içerisinde yerli hamsiyi Zonguldak’ta yiyebiliriz. Balıklar İstanbul’da mezat usulü 100-150 TL arası satılacak” dedi.





"81 İL YAKIN ZAMANDA BALIĞA DOYACAK"

81 ilin yakında balığa doyacağını ifade eden Eliyazıcı, “Şu anda hava şartları balık yok gibi gözüküyor ama kayıkların çoğu şuanda balık tutamıyor. Denizde aşırı bir bolluk var. O da denizin aniden soğumasından kaynaklı. Hayvan göç ediyor tekneler tutamıyor bunu. 81 il yakın zamanda balığa doyacak” diye konuştu.



