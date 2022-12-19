Zonguldak'ta can veren maden işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Raydan çıkan vagonun altında kalarak can veren 25 yaşındaki işçi İhsan Ergünbaş toprağa verildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel bir maden ocağında korkunç bir kaza yaşandı.

Kazada, raydan çıkan vagonun altında kalan 25 yaşındaki İhsan Ergünbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze defnedildi

Ergünbaş’ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi olan Karabük’ün Yenice ilçesinin Şirinköy köyüne getirildi.

Şirinköy Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi, Erfeyli Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

Yoğun katılım

Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile meslektaşları katıldı.



