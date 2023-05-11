Zonguldak'ta CHP'li belediye başkanı halkıyla dalga geçti Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şu an tonunu 19.80 liraya sattığı suyu seçimi Millet İttifakı kazandığı takdirde 1 liraya satacağını duyurdu.

İHA

Zonguldak'ta 27 Kasım 2022 tarihindeki Çaycuma Belediye Meclisi'nde alınan kararla suyun tonu 19.80 liraya çıktı.

AK Parti grubu bu karara itiraz etse de CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı o dönemki savunmasında, "Suda istediğimiz tek şey maliyetini kafa kafaya getirmek. Elbette biz de popülist davranabilirdik ama Çaycuma Belediyesi 2014'ten bu tarafa tarih yazıyor. 8-9 senedir arı gibi çalışıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan yatırımlarımızı yapıyoruz. Şimdi benim arkadaşlarım ve Çaycuma halkı yatırımların kapatılmasını ve yılbaşından itibaren yatırım yapılmamasına razı olur mu? Olmaz. Ben de olmam hiç kimse olmaz zaten." ifadelerine yer verdi.

"Seçimi kazanırsa 1 lira olacak"

Aylardır suyun tonunun 19.80 TL gibi rekor bir rakamla satıldığı ilçenin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Millet İttifakı'nın tek başına iktidara gelmesi halinde 14 Mayıs'ta suyun tonunun 1 liraya ineceğini vadetti.

Fotoğrafın sosyal medya kurallarına uymadığı genekçesiyle kaldırıldığını da hatırlatan Kantarcı, "Bu görseli kapak fotoğrafı yaptım, Facebook beğenmedi ve kaldırdı. Bakalım siz beğenecek misiniz?" dedi.

"Madem oluyordu niye yapmadın"

Kantarcı'nın kendileriyle alay ettiğini söyleyen vatandaşlar "Madem suyun tonu 1 lira olabiliyordu. Bugüne kadar niye 19.80 liradan satın aldık. Millet İttifakı'nın iktidar olması şartıyla olacakmış o da. Zonguldak'ın en pahalı suyunu içiyoruz." diye tepki gösterdiler.