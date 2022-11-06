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Zonguldak'ta özel maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı

Zonguldak'ta özel maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı

Daha Amasra, Bartın'da yaşanan ve 41 cana mal olan maden kazası gündemden düşmeden bu kez Zonguldak'ta özel maden ocağında bir patlama yaşandı.