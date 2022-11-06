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    Zonguldak'ta özel maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı

    Daha Amasra, Bartın'da yaşanan ve 41 cana mal olan maden kazası gündemden düşmeden bu kez Zonguldak'ta özel maden ocağında bir patlama yaşandı.
    • 06.11.2022 - 12:15
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    Zonguldak'ta özel maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Bölüm Mahallesi'ndeki özel maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

    Patlamanın işçilerin mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.

    AFAD ekipleri bölgede

    Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Ekipler ve çalışanlar tarafından ocaktan yaralı çıkarılan Ersoy Mankır, Ramazan Kamil Çelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bir kişi ağır yaralı

    Durumu ciddiyetini koruyan Kabuk ve Gezer, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

    Zonguldak

    Yaralıların durumu takip diliyor

    AA'nın haberine göre, maden işçilerinin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.


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