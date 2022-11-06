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- Zonguldak'ta özel maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı
Zonguldak'ta özel maden ocağında patlama: 4 işçi yaralı
- 06.11.2022 - 12:15
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Bölüm Mahallesi'ndeki özel maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın işçilerin mesai çıkışında meydana geldiği öğrenildi.
AFAD ekipleri bölgede
Patlama üzerine olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibinin yanı sıra polis, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Ekipler ve çalışanlar tarafından ocaktan yaralı çıkarılan Ersoy Mankır, Ramazan Kamil Çelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir kişi ağır yaralı
Durumu ciddiyetini koruyan Kabuk ve Gezer, daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumu takip diliyor
AA'nın haberine göre, maden işçilerinin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da hastaneye gelerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı.