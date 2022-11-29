Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

1 Aralık'tan itibaren başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu 4 Nisan'a kadar sürecek. Kurala uymayan araçlara bin 152 lira cezai işlem uygulanacak.

Yurt genelinde kış lastiği hareketliliği başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları başlarken, araç sürücüleri de lastikçilerin yolunu tuttu.

1 Aralık'ta başlayacak, 1 Nisan'da sona erecek

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları zorunlu kılınıyor.

Uygulama 1 Aralık itibarıyla başlayacak ve 1 Nisan 2023'e kadar 4 ay boyunca devam edecek.

Cezası bin 152 lira

Güvenli ve akıcı bir yolculuğun amaçlandığı kurala uymayan araç sürücülerine ise bin 152 lira ceza kesilecek.

Sayılı günlerin kaldığı uygulama kapsamında araç sürücüleri, lastikçilere akın etmeye başladı.

"Hem cezalardan kurtulun hem de güvenli sürüş yaşayın"

Araç lastiğini değiştirmek için oto lastikçiye gelen araç şoförü Zafer Kocatepe, “Önceliğimiz kış lastiklerimizi taktırmak için geldik. Kış lastiği taktırmak önemli ve bizim önceliğimiz taktırmayarak geciktiren sürücülere ise can güvenliğimiz önemli hem cezalardan kurtulun hem de güvenli sürüş yaşayın diyorum.” şeklinde konuştu.

"Günde 50 araca hizmet veriyoruz"

Oto lastik firması işletmecisi olan Ercan Aygün ise yaşanan yoğunluk ve kış lastiği ile ilgili, “Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Aralık itibarıtla kış lastiği uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Ticari araçlarda kış lastiği takılması zorunludur fakat biz halkımızdan otomobillerine de kış lastiği takmasını bekliyor ve istiyoruz. Geçen sene çok ciddi bir kar yağdı, lastikleriniz yolu tutarak size güven sağlar. Şu an kasımın son haftası, biz son 2 haftadır yoğunluğu yaşıyoruz ama aralık ayına yaklaştıkça daha da artıyor yoğunluğumuz. Müşterilerden ricamız bu yoğunlukta sıra beklemek istemiyorlarsa randevu alıp değişime gitmelidirler.

Kış lastiklerinin özellikleri vardır sadece kar lastiği değildir yol tutuşunu artırarak aracın kaymasını önler. Soğuk bir havada yaz lastiği ile gezdiğimiz zaman kayma riskimiz daha da artar. Şu an da kış lastiği değişimlerine başlamıştık günde 50 araca hizmet veriyoruz, gündüzleri 19’da kapatırken akşam 21’e kadar açık olmaya başladık. Kışın sadece lastik değil akülere de dikkat etmek gerekir. Lastik otellerinde de vatandaşlarımız lastiklerini saklayabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

"Kaygan zeminlerde tutuş oranını artırarak kaza riskini azaltır"

Kış lastiğinin önemi ile ilgili konuşan ileri sürüş teknikleri uzmanı Bahadır Alp Özbay, “1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan şehirler arası ve şehir içi araçlarda zorunlu. Fakat hava şartları 7 santigrat derecenin altına düştüğü anda bizim için kış şartları geçerli oluyor demektir. Kış lastikleri kaygan zeminlerde tutuş oranını artırarak kaza riskini azaltmaktadır. 4 MM ve üzerine kış lastiği olarak adlandırıyoruz tüm sürücülerin kış lastiği takmasını önemsiyoruz. Biz de sürücü adaylarına kış standartlarında sürüş tekniklerini anlatırken frenleme mesafesinin kış şartlarındaki zorluklarını anlatıyoruz ve kar yağmasa bile havalar soğuduğunda kış lastiğine geçilmesini öneriyoruz.” şeklinde konuştu.