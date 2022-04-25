Petrol
100.91
-4.94%
Euro
15.84
-0.51%
Dolar
14.78
0.23%
Altın
900.04
-1.71%
Borsa
2479
0.25%
Bitcoin
578.961
-1.29%
BTXN Coin
20.73
-18.80%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Zühtü Arslan, AYM'ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti

    AYM Başkanı Zühtü Arslan, mahkemeye son dönemde artan bireysel başvurulardaki artışa dikkat çekerken, bunu önlemek için hak ihlallerinin kaynağını kurutmak gerektiğini söyledi.
    • 25.04.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zühtü Arslan, AYM'ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti

    Anayasa Mahkemesi'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

    Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

    AYM Başkanı Zühtü Arslan, burada açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

    Zühtü Arslan, AYM'ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti VİDEO

    Bireysel başvurulara dikkat çekti

    Arslan konuşmasında, mahkemelerin temel görevinin adaleti korumak olduğunu söyledi.

    Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde anayasadan bahsetmenin mümkün olmadığını kaydeden Arslan, bireysel başvurunun Türk anayasa yargısında dönüm noktası olduğu belirtti.

    Arslan, "Anayasa Mahkemesi gerçekten 60 yıllık tarihinin en ağır ve yoğun iş yüküyle karşı karşıyadır. Bilhassa bireysel başvuruda çok hızlı bir artış söz konusudur. Bugün itibarıyla 95 bin civarında bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi’nin önündedir.

    Bireysel başvuruyu kabul eden hiçbir ülkenin Anayasa Mahkemesi’nin önünde, bırakalım anayasa mahkemelerini 47 ülkeden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde dahi bu kadar başvuru yok.

    Zühtü Arslan, AYM ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti #1

    "Müdahale edilmesi gerekiyor"

    AİHM 47 ülkeden başvuru alıyor ve 72 bin derdest başvurusu var. AYM'nin önünde 95 bin başvuru var. Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.

    Zühtü Arslan, AYM ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti #2

    "Çözim ihlalin kaynağını kurutmaktır"

    AYM Başkanı Arslan, bu konudaki kanuni düzenlemelerin gecikmeksizin yapılması gerektiğini belirterek, "Şayet bireysel başvurunun etkili ve verimli bir hak arama yolu olarak yoluna devam etmesini istiyorsak bireysel başvuruda iş yükünü radikal bir şekilde çözmenin yolu, bireysel başvurunun objektif etkisinin hayata geçirilmesidir.

    Daha açık bir ifadeyle ihlallerin kaynağını kurutmaktır. Bu da ancak AYM bir ihlal kararı verdikten sonra ihlale sebep olan kanun veya idari makamların kararları veya yargı kararlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

    Bunu yaptığımız takdirde biz yeni başvuruları ve yeni ihlallerin ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Aksi takdirde bataklığı kurutmadan sivrisineklerle mücadele etmeye devam ederiz. Bunun da sonuçsuz bir uğraş olduğunu takdir edersiniz." diye konuştu.

    Zühtü Arslan, AYM ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti #3

    Anayasa Tarihi Galerisi

    Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışını yaparak, galeriyi gezdi. Galeri açılışından sonra 'Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa'nın Yorumlanması Sempozyumu' gerçekleştirildi.

    Zühtü Arslan, AYM ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti #4


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

    Küresel piyasalar negatif ilerliyor
    Ekonomi

    Küresel piyasalar negatif ilerliyor

    Görüş Bildir