AYM Başkanı Zühtü Arslan, mahkemeye son dönemde artan bireysel başvurulardaki artışa dikkat çekerken, bunu önlemek için hak ihlallerinin kaynağını kurutmak gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, burada açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Zühtü Arslan, AYM'ye bireysel başvuru sayısındaki artışa dikkat çekti VİDEO



Bireysel başvurulara dikkat çekti

Arslan konuşmasında, mahkemelerin temel görevinin adaleti korumak olduğunu söyledi.

Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde anayasadan bahsetmenin mümkün olmadığını kaydeden Arslan, bireysel başvurunun Türk anayasa yargısında dönüm noktası olduğu belirtti.

Arslan, "Anayasa Mahkemesi gerçekten 60 yıllık tarihinin en ağır ve yoğun iş yüküyle karşı karşıyadır. Bilhassa bireysel başvuruda çok hızlı bir artış söz konusudur. Bugün itibarıyla 95 bin civarında bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi’nin önündedir.

Bireysel başvuruyu kabul eden hiçbir ülkenin Anayasa Mahkemesi’nin önünde, bırakalım anayasa mahkemelerini 47 ülkeden başvuru alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde dahi bu kadar başvuru yok.





"Müdahale edilmesi gerekiyor"

AİHM 47 ülkeden başvuru alıyor ve 72 bin derdest başvurusu var. AYM'nin önünde 95 bin başvuru var. Bu başvuru yönetilebilir olmanın çok ötesine geçti artık dolayısıyla buna acilen müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.

"Çözim ihlalin kaynağını kurutmaktır"

AYM Başkanı Arslan, bu konudaki kanuni düzenlemelerin gecikmeksizin yapılması gerektiğini belirterek, "Şayet bireysel başvurunun etkili ve verimli bir hak arama yolu olarak yoluna devam etmesini istiyorsak bireysel başvuruda iş yükünü radikal bir şekilde çözmenin yolu, bireysel başvurunun objektif etkisinin hayata geçirilmesidir.

Daha açık bir ifadeyle ihlallerin kaynağını kurutmaktır. Bu da ancak AYM bir ihlal kararı verdikten sonra ihlale sebep olan kanun veya idari makamların kararları veya yargı kararlarının ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

Bunu yaptığımız takdirde biz yeni başvuruları ve yeni ihlallerin ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Aksi takdirde bataklığı kurutmadan sivrisineklerle mücadele etmeye devam ederiz. Bunun da sonuçsuz bir uğraş olduğunu takdir edersiniz." diye konuştu.

Anayasa Tarihi Galerisi

Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışını yaparak, galeriyi gezdi. Galeri açılışından sonra 'Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa'nın Yorumlanması Sempozyumu' gerçekleştirildi.