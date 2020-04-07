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Günebakan çiçeği nedir

Günebakan çiçeği papatyagiller ailesinin bir üyesidir ve Türkiye’de daha çok ayçiçeği olarak bilinmektedir.

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Günebakan çiçeği nedir

Ayçiçeği Türkiye’de yoğunlukla Marmara bölgesinde yetişmektedir.

Günebakan, gündöndü ve günçiçeği diye de bilinen bir bitki türüdür.

Günebakan çiçeği nedir

GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ

Güneşe doğru dönük ve güneş gördükleri yerde daha büyük oldukları görülen günebakanlar, mitolojik hikâyesi ve anlamından dolayı, hayranlığı ve romantikliği simgeleyen çiçekler arasında yer almıştır.

Günebakan çiçeği nedir

Ayçiçeğinin boyu, yarım metreden dört metreye kadar varır.

Bulunduğu ortama farklı bir hava katan bu çiçekler, bizlere güneşi de simgeleyebilir.

Her gün yüzlerini güneşe dönerler, akşam olduğunda ise boyunlarını bükerler.

Günebakan çiçeği nedir

Mitolojik hikâyede, ayçiçekleri güneşe baktıkları için 'sana tapıyorum' anlamına gelir.

Enerjilerini paylaşmak için yüzlerini birbirlerine dönen bu çiçekler, birbirlerinden güç alır.

Günebakan çiçeği nedir

GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Ayçekirdeği antioksidan özelliğiyle kan dolaşımını artırarak ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak cildi gençleştirir.

Günebakan çiçeği nedir

Ayçekirdeği Triptofan içerdiği için beynin serotonin üretimini etkili şekilde artırır.

Yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalığa karşı etkili bir şekilde koruyan yüksek miktarda betain içerir.

Kilo vermek için lif kaynağıdır. Kanada’da yapılan bir araştırma çalışması, fitosterollerin, kolesterolü kontrol eden harika bir bileşik olduğunu kanıtlamıştır.

Günebakan çiçeği nedir

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