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Güneş Altunkaş, ikinci romanı Hokus Pokus ile her türlü şiddetin karşısında

İlk romanı ‘Kapının Ardındaki Ben’ ile adından oldukça söz ettiren Güneş, şimdi ikinci romanı ‘Hokus Pokus’ ile karşımızda…

Özel İçerik | 03.02.2020 - 11:22..
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Güneş Altunkaş

Güneş ile ilk romanı ‘Kapının Ardındaki Ben’de tanışmış ve çok güzel arkadaş olmuştuk. Şimdi arkadaşımın ikinci romanının çıktığının haberini yazıyorum. Üreten insanlara, özellikle de üreten kadınlara bayılıyorum. Güneş, bu kez polisiye türündeki romanında her türlü şiddetin karşısında durduğunu anlatan bir temada yazdı. Öylesine heyecanlı ki! ‘Hokus Pokus’ adını verdiği romanı için şunları söylüyor:

Güneş Altunkaş, ikinci romanı Hokus Pokus ile her türlü şiddetin karşısında

(Güneş Altunkaş)

“Yeni bir kitap yeni bir heyecan bu sefer polisiye bir roman ile karşınızdayım. Her sayfasını okuduğunuzda sizi şaşırtacak, bazen gülümsetecek, bazen hüzünlendirecek, bazen ise hiddetlendirecek bir hikâye ile geldim. Son yıllarda her geçen gün artan kadın ve çocuk cinayetlerine kesin bir dille büyük harflerle tepki verip şiddetin her türlüsüne HAYIR diyen "Hokus Pokus" unuttuğumuz, kenara ittiğimiz bir çok duyguyu bizlere hatırlatıp hayatı tekrar tekrar sorgulatacak. Bize de bunun için Komiser Ercüment, kısaca Ercü ve arkadaşları yardımcı olacak. Hikâyesinde iyilerin ve kötülerin karşı karşıya geldiği bu kitap katledilen baş tacımız kadınlara ve çocuklara ithafen yazılmıştır."

Güneş Altunkaş, ikinci romanı Hokus Pokus ile her türlü şiddetin karşısında

(Güneş Altunkaş)

HOKUS POKUS

Komiser Ercüment, Güneş’in de belirttiği gibi kısaca Ercü, cinayetleri çözmedeki başarısıyla bir efsanedir. Suçla çalkalanan İstanbul sokaklarının da korkulu rüyasıdır. Ercü, doğduğu günden bu yana pek çok acı yaşamış ve böyle böyle hayatla baş etmeyi öğrenmiştir. Çözdüğü her cinayet, onun için bir başka yüzleşme demektir. Özellikle de katledilen kadınlar ve çocuklar, onu çok sarsmıştır. Savaşan tek kişi kendisi kalacağını da bile, vazgeçmemeye ant içer…

Sonra bir sabah her şey dağılır. Dağılanları toparlamak pek tabii Ercü’nün işidir. Ercü, 27 yıldır aranan katil zanlısı Bahtiyar ile sorgu odasında karşı karşıyadır. Bahtiyar, Bulgaristan’da bir devlet adamını öldürmekle suçlanıyordur; ama kendisi masum olduğu konusunda ısrar eder. Ercü’nün içine bir şüphe çöreklenir şimdi: “Bu sözler, köşeye sıkışmış bir adamın kendini kurtarma çabaları mı, yoksa yirmi yedi yıldır su yüzüne çıkmayı bekleyen gerçeklerin ayak sesleri midir?”

Komiser Ercüment, içini kemiren bu şüphenin izinde geçmişe doğru bir yolculuğa çıkar. Sürdüğü bu iz, onu şaşırtıcı gerçeklere ulaştıracak ve birçok insanın hayatı bir daha eskisi gibi olmayacaktır…

Güneş Altunkaş, ikinci romanı Hokus Pokus ile her türlü şiddetin karşısında

Hokus Pokus

Güneş Altunkaş

Nemesis Kitap

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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