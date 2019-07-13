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Güneşe çıkamayan kadın su ile temas kurdu

Antalya'da deri hastalığı ile mücadele etmeye çalışan kadın, yıllar sonra yüzünü yıkayabildi. Genç kadın güneşe çıkamasa da hayata tutunmaya çalışıyor.

İHA | 13.07.2019 - 16:57..
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Antalya’da yaşayan 43 yaşındaki Sibel Oflas, 8 yaşından beri ’epidermodisplazya verrüsiformis’ adı verilen deri hastalığıyla mücadele ediyor.

KANSER HÜCRELERİ TÜM KOLUNU SARDI

Nadir görülen hastalık sonrası yaşı ilerledikçe Oflas’ın yaraları, güneş ışığının etkisiyle kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının 2 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı. Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilk etapta 2 parmağını, ardından tüm kolunu sardı.

Güneşe çıkamayan kadın su ile temas kurdu

ELİ, BİLEK BÖLÜMÜNDEN KESİLDİ

Acılara dayanamayan Oflas, gittiği hastanede elinin kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin iç organları da tehdit edilebileceği bilgisini aldı. Acilen ameliyat masasına yatırılan Oflas’ın eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edildi. Tedavisine devam ettiğini dile getiren Oflas, şansın kendisinden yana olduğunu ifade ederek, doktorunun kendisiyle ilgilendiğini ve kanseriyle genetik hastalığını dengelemeye çalıştığını söyledi.

Güneşe çıkamayan kadın su ile temas kurdu

KİLO ALMAYA BAŞLADI

Oflas, "Derya hanıma buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Farklı bir kemoterapi vermeye başladı ve gerçekten iyi geldi. Küçük küçük dozlarla veriyor ki daha önceki gibi kaldıramama durumu olmasın. Kemoterapinin yan etkilerini de yaşamıyorum, hatta kilo bile aldım. Burnumun içi, dudağım, göz kapaklarım, alnımdakiler gördüğünüz gibi gitmeye başladı. Şu an direnç dönemine girdim, 6’ıncı kürü bitirmeyi bekliyorum." şeklinde konuştu.

Güneşe çıkamayan kadın su ile temas kurdu

10 GÜNDE BİR BANYO YAPABİLİYORDU

Kemoterapiyle sonuca ulaşılamazsa Amerika’da üretilen bir ilaca yeniden başvuracaklarını söyleyen Oflas, Türkiye’de her hasta için onaylanmayan ilaç için daha öncesinde 3 defa başvurduklarını ancak reddedildiğini aktardı. Uzun zamandır, yüzünü su ile yıkama hayali kurduğunu anlatan Oflas, "Yaralarım iki ay önce kadar iyileşti ve iki aydır doya doya yüzünü yıkayabiliyorum, krem sürebiliyorum. Ben üç, belki daha fazla yıldır bunları yapamıyordum. Sık sık banyo yapamıyordum, yaralarım iltihaplanıyordu. 10 günde bir banyo yapıyordum ve o gün benim için büyük bir ızdırap oluyordu." ifadelerinde bulundu.

Güneşe çıkamayan kadın su ile temas kurdu

ABLA VE TEYZE DEMELERİ GÜVENİNİ KIRDI

İnatçı türde bir kanserle mücadele ettiğini belirten Oflas, kemoterapi sürecinde saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü anlattı. Yaşıtlarının kendisine abla ve teyze demesinden ötürü kendine olan güveni yitirdiğini kaybetmeye başladığını kaydeden Oflas, Güler Çetingöz’ün kendisine peruk hazırladığını söyledi. Oflas, "Kendime yakıştırdım, çok hoşuma gitti. Antalya çok sıcak olduğu için her zaman takamıyorum, bu röportaja özel sizin için taktım." diye konuştu.

Güneşe çıkamayan kadın su ile temas kurdu

GÜNEŞLE DÜŞMAN OLDU

Denize bir buçuk kilometre uzaklıkta oturan ama güneşin deri hastalığına olumsuz etkisi yüzünden dışarı çıkamayan Oflas, güneşle ömür boyu barışamayacağını belirterek, "Güneşle düşman olduk. Eskiden kış depresyonu vardı, şimdi tam tersi oldu. Kapalı havaları seviyorum. ’Güneş girmeyen eve doktor girer’ sözü benim için geçerli değil. Bizim evde güneş giren eve, doktor giriyor. Bu açığı kapatmak için de D vitamini alıyorum." dedi

Güneşe çıkamayan kadın su ile temas kurdu

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