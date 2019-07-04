taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5997
Euro
6.3273
Altın
1412.78
Borsa
99330.92
Gram Altın
254.513

Güneşin batışını izlemek isterken denize uçtular

Yalova’da güneşin batışını izlemek isteyen yaşlı çift, aracıyla denize uçtu; imdatlarına vatandaşlar yetişti.

İHA | 04.07.2019 - 11:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

80 yaşındaki Rushdi A. ve 73 yaşındaki eşi A.A., güneşin batışını izlemek üzere Çınarcık'ın Kocadere beldesi Yalı mevkine giderek araçlarını deniz kenarına çekti.

Bir süre denizi ve güneşi izleyen çiftten Rushdi A, otomatik vites olan aracı yanlışlıkla çalıştırınca araç bir anda hareket ederek denize uçtu.

Kazayı fark eden vatandaşlar hemen denize atlayarak araçta mahsur kalan yaşlı çifti kurtarıp kıyıya çıkardı.

ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Çağrılan ambulansın ilk müdahaleyi yaptığı çift Çınarcık Devlet Hastanesi’ne götürülerek ayakta tedavi edildi. Denize gömülen araç ise çağırılan çekici ile kıyıya çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Güneşin batışını izlemek isterken denize uçtular

Güneşin batışını izlemek isterken denize uçtular

Güneşin batışını izlemek isterken denize uçtular

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

181
Rusya 23 ton eriği geri yolladı

Rusya 23 ton eriği geri yolladı

199
BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

BAE Prensi Kasimi uyuşturucu bağımlılığıyla biliniyordu

140
Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

Yarış sırasında bir kadını öldüren trafik magandası gözaltında

105
Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

Metruk binaların yıkılmasına yönelik teklif yasalaştı

36
Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

Seda Güven ve Ali Güzel Bodrum tatilinde

85
Özge Ulusoy sevgilisinin fotoğrafını paylaştı

Özge Ulusoy sevgilisinin fotoğrafını paylaştı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir