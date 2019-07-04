Güneşin batışını izlemek isterken denize uçtular

80 yaşındaki Rushdi A. ve 73 yaşındaki eşi A.A., güneşin batışını izlemek üzere Çınarcık'ın Kocadere beldesi Yalı mevkine giderek araçlarını deniz kenarına çekti.

Bir süre denizi ve güneşi izleyen çiftten Rushdi A, otomatik vites olan aracı yanlışlıkla çalıştırınca araç bir anda hareket ederek denize uçtu.

Kazayı fark eden vatandaşlar hemen denize atlayarak araçta mahsur kalan yaşlı çifti kurtarıp kıyıya çıkardı.

ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Çağrılan ambulansın ilk müdahaleyi yaptığı çift Çınarcık Devlet Hastanesi’ne götürülerek ayakta tedavi edildi. Denize gömülen araç ise çağırılan çekici ile kıyıya çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.