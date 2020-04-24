Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, basın toplantısı sırasında zor anlar yaşadı.
Ramaphosa, 30 Nisan'dan sonra ülkesindeki karantina önlemlerinin hafifletileceğini açıklıyordu.
MASKE TAKMAYI BAŞARAMADI
Açıklama esnasında yüz maskesini takmaya çalışan Ramaphosa, istediği sonucu alamadı. Ortaya ilginç anlar çıktı.
Güney Afrika Devlet Başkanı, maskeyi takamadı VİDEO
GÜNEY AFRİKA'DA SON DURUM
3 bin 953 koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği Güney Afrika'da 75 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.