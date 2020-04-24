Güney Afrika Devlet Başkanı, maskeyi takamadı

Ülkesindeki karantina önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, maske takarken ilginç anlara neden oldu.

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödülü’nün bu yılki kazananı ‘Kara Ölüm’ adlı eseriyle Necva G. Esen oldu…

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Ukrayna'da' Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı

Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı. Yayınlanan duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verildi.