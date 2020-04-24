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Güney Afrika Devlet Başkanı, maskeyi takamadı

Ülkesindeki karantina önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, maske takarken ilginç anlara neden oldu.

Haber Merkezi |
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Güney Afrika Devlet Başkanı, maskeyi takamadı

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, basın toplantısı sırasında zor anlar yaşadı.

Ramaphosa, 30 Nisan'dan sonra ülkesindeki karantina önlemlerinin hafifletileceğini açıklıyordu.

MASKE TAKMAYI BAŞARAMADI

Açıklama esnasında yüz maskesini takmaya çalışan Ramaphosa, istediği sonucu alamadı. Ortaya ilginç anlar çıktı.

Güney Afrika Devlet Başkanı, maskeyi takamadı VİDEO

Güney Afrika Devlet Başkanı, maskeyi takamadı

GÜNEY AFRİKA'DA SON DURUM

3 bin 953 koronavirüs vakasının kayıtlara geçtiği Güney Afrika'da 75 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Afrika Devlet Başkanı, maskeyi takamadı

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