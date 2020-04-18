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Güney Afrika'da 397 okul yağmalandı

Güney Afrika'da, koronavirüs nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının ardından, son üç haftada 397 okul tahrip edildi.

AA |
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Güney Afrika'da 397 okul yağmalandı

Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle konulan sokağı çıkma yasağın ardından son üç haftada ülke genelinde hırsızlık için 397 okulun tahrip edildiğini belirtti. Tahrip edilen okullarda, öğrenme ve öğretme ekipmanlarıyla diğer eşyaların çalındığını aktaran Motshekga, şunları söyledi:

"ÇOCUKLARININ ALTYAPISINI YOK EDİYORLAR"

"Okullardaki en yaygın hedef alınan alanlar, bilgi iletişim teknolojileri ekipmanlarının bulunduğu sınıflar ve gıdanın bulunduğu yerler. Topluluklarımızdaki suçluların, kendi çocuklarının altyapısını yok edebilmesi talihsiz bir durum."

Güney Afrika'da 397 okul yağmalandı


Motshekga, olaylarla ilgili yapılan soruşturmalarda şimdiye kadar 44 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle üç haftadır uygulanan sokağı çıkma yasağı nedeniyle okullar tatil edildi.

Güney Afrika'da şimdiye kadar 2 bin 783 Kovid-19 vakası görüldü, 50 kişi virüsten hayatı kaybetti.

Güney Afrika'da 397 okul yağmalandı

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