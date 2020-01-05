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Güney Afrika’da aslan katliamı

Güney Afrika'da kaçak avcılar, 8 aslanı büyücülere satmak için öldürdü.

DHA | 05.01.2020 - 01:34..
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Katliam, ülkenin Pretorya şehrinin batısındaki Rustenburg bölgesinde özel bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. Olay, otel sahibinin Cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı.

8 ASLANIN PENÇELERİNİ VE YÜZLERİNİ KESTİLER

2’si erkek, 6’sı dişi 8 aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Aslanlardan 2’sinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın 3 yavrusundan 2’sinin de öldüğü bildirildi.

BÜYÜCÜLERE SATIYORLAR

Aslanların dişleri ve pençelerinin büyücülere satılmak için alındığı belirtilirken, yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü.

Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi.

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