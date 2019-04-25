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Güney Afrika'da bilanço ağırlaşıyor: 70 ölü

Güney Afrika’da sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması nedeniyle 70 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 25.04.2019 - 16:12..
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Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde son birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 70’e çıktı. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 70'E ÇIKTI

KwaZulu-Natal eyaleti Başbakanı Sihle Zikalala, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e çıktığını, bin kişinin evsiz kaldığını doğruladı. Zikalala, "KwaZulu-Natal’da ilk kez böyle bir insan kaybı yaşıyoruz." dedi.

DEVLET FONLARI KULLANILACAK

Şiddetli yağışlar, bu hafta Güney Afrika’nın güneybatısındaki KwaZulu-Natal ve Doğu Cape’te yaşayan insanları ve bölgelerin altyapılarını etkiledi. Dün KwaZulu-Natal’ı ziyaret eden Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, aşırı hava koşullarından etkilenenlere yardım etmek için devlet fonlarının kullanılacağını söyledi.

Kurtarma ve tahliye çabalarına yardımcı olmak için Güney Afrika askeri personeli bölgelere gönderildi. Güney Afrika Hava Durumu Servisi, daha şiddetli yağmur ve rüzgarın yolda olduğu konusunda uyardı.

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