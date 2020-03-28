Güney Afrika'da sosyal mesafeye uymayanlara plastik mermi

Güney Afrika'da 1170 koronavirüs vakası görülürken, bir kişi hayatını kaybetti.

Üç haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilen 57 milyon nüfuslu ülkenin Johannesburg şehrinde halk, bir süpermarket önünde alışveriş yapmak için kuyruk oluşturdu.

PLASTİK MERMİLİ MÜDAHALE

Güney Afrika polisi, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle kuyrukta sıra bekleyenlere plastik mermiyle müdahale etti.

AFP'ye göre halk, yaşadıkları karşısında şaşkına döndü. Bir annenin, kucağındaki bebeğiyle yere düştüğü belirtildi.