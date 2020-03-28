taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Güney Afrika'da sosyal mesafeye uymayanlara plastik mermi

Süpermarket kuyruğunda arada mesafe bırakmadan bekleyen halk, Güney Afrika polisinin müdahalesine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Güney Afrika'da 1170 koronavirüs vakası görülürken, bir kişi hayatını kaybetti.

Üç haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilen 57 milyon nüfuslu ülkenin Johannesburg şehrinde halk, bir süpermarket önünde alışveriş yapmak için kuyruk oluşturdu.

PLASTİK MERMİLİ MÜDAHALE

Güney Afrika polisi, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle kuyrukta sıra bekleyenlere plastik mermiyle müdahale etti.

AFP'ye göre halk, yaşadıkları karşısında şaşkına döndü. Bir annenin, kucağındaki bebeğiyle yere düştüğü belirtildi.

Güney Afrika'da sosyal mesafeye uymayanlara plastik mermi

Güney Afrika'da sosyal mesafeye uymayanlara plastik mermi

İlginizi Çekebilir
İspanya'da son 24 saatte 832 kişi hayatını kaybetti
Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
İran'da can kaybı 2 bin 517'ye çıktı
Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 139 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 35 bini aştı.
ABD'de 5 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Test kiti, 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu bildiriyor.
Rus model karantina için arkadaş arıyor
Koronavirüs sebebiyle evde vakit geçiren Maria Liman, 3 ay birlikte izole olmak ve eğlenmek için kendisine eşlik edecek cesur ve yakışıklı birisini aradığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1057
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
591
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1118
New York'taki hastanelerin korona tablosu
New York'taki hastanelerin korona tablosu
236
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
95
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
ABD, koronavirüsle mücadelede yabancı doktor arıyor
309
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir