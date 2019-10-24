taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7512
Euro
6.4095
Altın
1492.11
Borsa
99785.16
Gram Altın
275.867
Bitcoin
42433.88

Güney Amerika ülkesi Surinam Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

Türkiye, Surinam ile de vizeleri kaldırdı. Böylece Türklere vize uygulamayan ülke sayısı 116'ya yükseldi.

AA | 24.10.2019 - 09:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Güney Amerika ülkesi Surinam Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

90 GÜN BOYUNCA VİZE YOK

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da, 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, söz konusu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, Surinam'a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler GALERİ

116 ÜLKE VİZE İSTEMİYOR

Böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Surinam Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

GÜNEY AMERİKA'NIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ

Surinam, resmi adıyla Surinam Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın Atlantik kıyısında egemen bir devlettir. Güneyde Brezilya, batıda Guyana ve doğuda Fransız Guaynası ile sınırı vardır. 165.000 km²'lik yüz ölçümü ile Güney Amerika'nın en küçük ülkesidir.

Güney Amerika ülkesi Surinam Türkiye'ye vizeyi kaldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

470
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

142
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

199
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

114
Chicago'da binlerce öğretmen grevde

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

20
Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılardan ikisi Türk kadın çıktı

Suriye'de yakalanan DEAŞ'lılardan ikisi Türk kadın çıktı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir