Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde, ölü sayısının 300’ü aştığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 300'DEN FAZLA

Bangladeş’te son iki haftada en az 47 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, Nepal’de ise sel ve toprak kayması nedeniyle 120 kişinin öldüğü ya da kayıp olduğu ifade edildi.

Güney Asya'da sel felaketi İZLE



EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Bangladeş’te en az 700 bin kişi, sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş'in merkezindeki en az beş bölge sel riski altında bulunurken, iki nehirde ise su seviyeleri yükselmeye devam ediyor.

BÖLGEYE YARDIM MALZEMELERİ ULAŞMIYOR

Bazı bölgelerde, su baskınlarının şiddetli olmasından dolayı yardım malzemelerinin halka ulaştırılamadığı kaydedildi.

YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU ÇOĞU İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde farklı bölgelerde, yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısının 41’e yükseldiği belirtildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Bihar, Mizoram eyaletleri ile Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada yaklaşık 150 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

TAHLİYE MERKEZİ KURULDU

Assam’da eyalet genelinde şiddetli yağışlardan 5.3 milyon kişinin etkilendiği ve 755 tahliye merkezi kurulduğu belirtildi.