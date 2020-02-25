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Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin bir anket, Güney Carolina'da Biden'ın önde olduğunu söylüyor.

AA | 25.02.2020 - 09:36..
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ABD'de Demokratlar arasındaki başkanlık adayı yarışı, cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde yapılacak ön seçimlerle devam edecek.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın Demokrat rakibinin kim olacağı merak konusu olmayı sürdürüyor.

GUNEY CAROLINA'DA JOE BIDEN ÖNDE

Public Policy şirketi, Güney Carolina eyaletinde yapılacak ön seçimlere ilişkin gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.

Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

Buna göre, Güney Carolina'da Demokrat aday adayları arasındaki yarışı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden yüzde 36 destek oranı ile önde götürüyor.

BIDEN'I, SANDERS TAKİP EDİYOR

Biden'ı ise şu ana kadarki ön seçimlerde rüzgarı arkasına alan Bernie Sanders yüzde 21 ile izliyor. Biden ve Sanders'ı Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yüzde 8 ile Eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg yüzde 7 ile izliyor.

Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

SANDERS 2 EYALETTE KAZANMIŞTI

ABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ve 22 Şubat'ta Nevada'da yapılan ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.

Diğer yandan Demokrat Partinin "favorisi" olarak yarışa katılan Joe Biden, hem Iowa'da hem de New Hampshire'da hayal kırıklığı yaşamıştı.

Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

Iowa'daki yarışı yüzde 15,8 oy oranıyla 4. sırada tamamlayan Biden, New Hampshire'da da oyların sadece 8,4'ünü alarak ancak 5. olabilmişti. Biden, Nevada'da yapılan ön seçimi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

ÖN SEÇİMLER İÇİN ÖNEMLİ TARİH 3 MART

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

Güney Carolina'daki ön seçimlerde Biden önde

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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