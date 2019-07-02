Güney Kıbrıs Doğu Akdeniz'den Türk iştiraklerine soruştur

Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge içerisinde araştırma faaliyetleri yürüten Türk firmalarına Güney Kıbrıs'tan yasal işlem başlatıldı.

Özellikle Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı (TPAO) ile faaliyet gösteren üç şirket hakkında Güney Kıbrıs yönetimi soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA KARARI

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "TPAO ile işbirliği yapan şirketler hakkında hâlihazırda yasal süreç başlattık" dedi. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan Rum yetkili, "Yavuz için de aynısını yapmaya kararlıyız" diye ekledi. Ajansın haberine göre, Rum yetkililer söz konusu şirketlerin Türk şirketi olmadığını belirtti ancak isimlerini açıklamadı.

Kıbrıs açıklarında hidrokarbon aramak için adanın batısında demirlemiş olan Fatih gemisinin mürettebatı hakkında Rum kesimi tarafından geçen ay tutuklama emri çıkarılmıştı.

DOĞU AKDENİZ'DE GERGİNLİK

Türkiye'nin tamamen yasal çerçevede yaptığı kendi sınırları içerisindeki arama faaliyetleri Yunanistan, Güney Kıbrıs başta olmak üzere bir çok ülke tarafından hukuk dışı olarak görülüyor. Özellikle Türkiye'ye karşı "hukuksuz" girişimlerle müdahalaler ve tehditlerde bulunan Avrupa, sondaj gemilerine yönelik müdahale planları yürütüyor.

Türkiye olası müdahalalere karşı sondaj gemilerini yalnız bırakmadan eskortlar eşliğinde yüzdürüyor.