Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'yi şikayet etti

AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin Kıbrıs Adası etrafında Münhasır Ekonomik Bölge sınırları içerisindeki hidrokarbon keşif faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Rum Kesimi, söz konusu Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığını tek taraflı olarak ilan etmişti.

"BİZİM ÇALIŞMA BÖLGEMİZE GİRDİLER"





Konuyla ilgili olarak Güney Kıbrıs BM Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi. Kamuya duyurulan mektupta Türkiye'nin 1, 8, 9 ve 12'inci bölgelerde sismik sondaj yaptığı, ancak Kıbrıs Rum yönetiminin bu bölgelerdeki çalışma lisansını enerji devleri Total ve Eni'ye verdiği belirtildi. Mektupya ayrıca 8 ve 9'uncu bölgelerde ise petrol ve doğal gaz çıkarımı için yine adı geçen iki şirkete izin verildiği vurgulandı.

"TÜRKİYE HAKKIMIZI ÇİĞNEDİ"

Korniliou bunun yanında, Türkiye'nin uluslararası yasaları çiğnediğini iddia ederek Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Mektupta özellikle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin askıya alındığı belirtildi.