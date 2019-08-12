taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5614
Euro
6.2379
Altın
1511.78
Borsa
99405.03
Gram Altın
270.221

Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA | 12.08.2019 - 23:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Limasol kentine bağlı Malya ve Pahna, Kissousa köyleri arasındaki bölgelerde öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayıldı.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

Kissousa Köyüne kadar uzanan yangın köyün çevresindeki badem ağaçları ve üzüm bağları da yangından etkilendiği köyün güvenlik amaçlı boşalttığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yangın söndürme için İngiliz üsler bölgesinden iki helikopter müdahale ederken, çok sayıda itfaiye ve arazi araçları ile sivil unsurlar yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Limasol’da çıkan yangın ile ilgili polis bir kişiyi gözaltına alırken, karanlığın basması ile birlikte karadan müdahalelere ara verildiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

188
Kral Selman hacıları izledi

Kral Selman hacıları izledi

179
Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımı

Borçka Belediyesi'nden kurban bayramı paylaşımı

327
Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

Şirin Payzin kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi

505
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

54
İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu

32
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir