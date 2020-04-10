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Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden tedbir yok mesajı

Görev yapan hemşireler korona nedeniyle önlem alınmadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği mesajla, "Bıçak kemiğe dayandı" dedi.

DHA |
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Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden tedbir yok mesajı

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada can kaybına neden olurken, Güney Kıbrıs'ta da etkilerini göstermeye devam ediyor.

Güney Kıbrıs'ta da vaka sayısı en son 95 olarak belirtildi.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Hastanelerde görev yapan hemşireler, salgın ile ilgili yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek Sağlık Bakanlığı'na "Bıçak kemiğe dayandı" ifadelerinin yer aldığı mesaj gönderdi.

Hemşireler Birliği, Rum Kesimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’ya hitaben yazdığı mektupda, "Herkes istediğini yapıyor, aramızda uygun gerekli iletişim yok, yönergelere ve protokollere uyulmuyor" diyerek virüsün hemşireler arasında yayılma riski bulundurduğu uyarısını yaptı.

Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden tedbir yok mesajı

"BİZE ZORNALIK YAPILIYOR"

Hemşireler mektuplarında, "Net yönergeler olmadan, protokollere uyulmadan çalışıyoruz. Direktifler yanlış, karışık, yarım yamalak, hedefsiz. Bizi idare edenlere güvenimizi kaybettik. Büyük bir güvensizlik içerisinde çalışıyoruz, personel arasında büyük bir panik var. Derhal duruma müdahale edilmeli." dedi.

Rum medyasına konuşan bir sağlık çalışanı, "Bize zorbalık yapılıyor. Korkutuluyoruz. Bize nasıl olduğumuzu sormak için değil, son görüştüğümüzde maskemiz olup olmadığını soruyorlar." dedi.

Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden tedbir yok mesajı

Güney Kıbrıs'ta hemşirelerden tedbir yok mesajı

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