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Güney Kore'de karantinaya uymayanlara elektronik bileklik

Güney Kore İçişleri Bakanlığı yetkilisi, bileklik takan ve karantinayı ihlal edenlere daha hafif cezalar verileceğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Güney Kore'de karantinaya uymayanlara elektronik bileklik

Güney Kore'de koronavirüs karantinasını ihlal edenlere karşı ilginç bir yöntemin uygulanması gündemde...

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho, salgının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin elektronik bileklik kullanımını devreye almayı değerlendirdiğini bildirdi.

Yoon Tae-ho, karantinadaki insanları izlemek için çeşitli seçeneklere sahip olduklarını söyledi.

ELEKTRONİK BİLEKLİK GÜNDEMDE

Güney Kore'de çoğu insanın karantinaya uyduğunu belirten yetkili, bununla birlikte bazı ihlallerin söz konusu olduğunu kaydetti.

Yeni önlemler, hükümetin daha önce insanları izlemek için bir akıllı telefon uygulamasını devreye almasından sonra geldi. Ancak, bazılarının takip edilmeye karşı telefonlarını kapatıp evde bıraktıkları belirtildi.

Güney Kore'de karantinaya uymayanlara elektronik bileklik

14 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTI

Asya ülkesinde 1 Nisan'dan bu yana ülkeye giriş yapanların kendilerini 14 gün boyunca karantina altında tutmaları isteniyor.

BİLEKLİK TAKANA DAHA HAFİF CEZA

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Lee Beom-seok, insanları bileklik takmaya zorlayamayacaklarını, insanlardan bir onay formu imzalamalarını isteyeceklerini aktardı.

Onay formunu imzalayanlara, ihlalleri nedeniyle daha hafif bir cezanın verileceği kaydedildi.

Güney Kore'de karantinaya uymayanlara elektronik bileklik

HAPİS YA DA PARA CEZASI

Güney Kore'de karantina kurallarını ihlal edenlere bir yıla kadar hapis veya 8 bin 200 dolar para cezası veriliyor.

GÜNEY KORE'DE SON DURUM

10 bin 480 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 211 kişi hayatını kaybetti.

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