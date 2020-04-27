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Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde

Güney Kore, ölmüş olabileceği söylentileri çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hayatta ve sağlının yerinde olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber |
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Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında son günlerde sağlının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kalp ameliyatı geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberlerin yanında, Hong Kong Uydu Televizyonu ise Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

ÖNEMLİ ETKİNLİKLERE KATILMADI

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde

AÇIKLAMA GÜNEY KOMŞUSUNDAN GELDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğü yönündeki söylentilere, Güney Koreli yetkililer bir açıklama yaparak, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konu hakkındaki açıklamayı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in yaptı.

"HAYATTA VE İYİ"

Chung-in, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tespit edilmedi" ifadesini kullandı.

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