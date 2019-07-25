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Güney Kore: Kuzey Kore iki füze ateşledi

Kuzey Kore ordusunun iki kısa menzilli füze ateşlediği iddia edildi.

AA | 25.07.2019 - 07:49..
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından bu sabah iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini belirtti.

430 KİLOMETRE YOL ALDILAR

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirdi.

Güney Kore: Kuzey Kore iki füze ateşledi

ABD İLE GÖRÜŞMELERİ SEKTEYE UĞRATABİLİR

Uluslararası basındaki haberlerde füze ateşlendiği iddialarının, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapıldı.

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