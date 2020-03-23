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Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronayı yendi

Tedavisi tamamlanan kadında sadece bunama hastalığı olduğu belirtildi.

AA | 23.03.2020 - 12:42..
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Güney Kore'de koronavirüs tespit edilen 93 yaşındaki kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.

Yonhap'ın haberine göre, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Gyeongsang kentindeki bir hastanede tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

ÜLKEDE İYİLEŞEN EN YAŞLI HASTA

Ülkede 3 bin 166 kişinin koronavirüsü yendiği vurgulanan açıklamada, 93 yaşındaki kadının "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" olduğu belirtildi.

Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronayı yendi

SADECE BUNAMA HASTALIĞI VAR

Tedavisi tamamlanan kadında sadece "demans" (bunama) hastalığı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 8 bin 961 kişide koronavirüs görülürken, salgın nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.

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