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Güney Kore'de dünyanın en küçük dinozor ayak izleri bulun

Güney Kore'de dünyanın en küçük dinozor ayak izleri keşfedildi. Bir santimetrelik dinozor ayak izlerinin yırtıcı kuş familyasına ait olduğu belirtildi.

AA | 20.11.2018 - 21:47..
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Güney Kore'nin Jinu bölgesinde 110 milyon yıl önce yaşadığı sanılan bir dinozora ait ayak izleri keşfedildi.

Boyu bir santimetre olan ayak izlerinin şimdiye kadar bulunan dinozor ayak izlerinin en küçüğü olduğu kaydedildi.

YIRTICI KUŞ FAMİLYASINDAN

Araştırmacılardan Avustralya'nın Queensland Üniversitesinde görevli Anthony Romilio, dinozorun yırtıcı kuş (raptor) familyasından olduğunu belirtti.

Kuşlara çok benzeyen türün ayağında yırtıcı kuşlardaki gibi 3 pençeye benzer parmaklar bulunuyor. Bu dinozor türü yürürken parmaklarının sadece ikisi yere basarken, bir parmağının da saldırı anında hemen tepki vermek için havada kaldığı ifade ediliyor.

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