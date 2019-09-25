Güney Kore'de hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yaptılar

7 Haziran tarihinde Güney Kore, Gangseo'da bulunan bir hastaneye giden 6 haftalık hamile bir kadına, kimliğinin başka hastayla karıştırılması sonucunda kürtaj ameliyatı gerekleştirildi.

HEMŞİRE VE DOKTOR KİMLİK TEYİDİ YAPMADI

Operasyonda yer alan hemşire ve doktorun ise hastanın kimliğini teyit etmedikleri belirlendi. Basına açıklama yapan bir polis yetkilisi, "Doktor ve hemşire hatasını kabul etti" ifadelerini kullandı ve görevliler hakkında 'bedensel hasara yol açan ihmal' suçundan ötürü soruşturma açıldığını belirtti.

KÜRTAJ SÜRECİNDEN HABERİ OLMADI

Hastaneye beslenme iğnesi olmaya gelen kadına hemşire tarafından anestesi uygulandığını, operasyona gelen doktorun da hastanın kimlik teyidini yapmadan kürtaj operasyonu yaptığı öğrenildi. Kürtaj yapılan kadının ise süreç içerisinde yaşananlardan haberinin olmadığı belirtili. Güney Kore'de kürtajın yasallaştırılmasına ilişkin çalışmalar devam etse de, yasal düzenlemeler sona erdiği için kürtaj operasyonu hala çeşitli yaptırımlara sahip.