taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6957
Euro
6.2679
Altın
1531.75
Borsa
101818.67
Gram Altın
280.793
Bitcoin
47473.22

Güney Kore'de hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yaptılar

Hastaneye gelen hamile kadına, başka bir hastayla karıştırılarak kürtaj yapıldı.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 11:49..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

7 Haziran tarihinde Güney Kore, Gangseo'da bulunan bir hastaneye giden 6 haftalık hamile bir kadına, kimliğinin başka hastayla karıştırılması sonucunda kürtaj ameliyatı gerekleştirildi.

HEMŞİRE VE DOKTOR KİMLİK TEYİDİ YAPMADI

Operasyonda yer alan hemşire ve doktorun ise hastanın kimliğini teyit etmedikleri belirlendi. Basına açıklama yapan bir polis yetkilisi, "Doktor ve hemşire hatasını kabul etti" ifadelerini kullandı ve görevliler hakkında 'bedensel hasara yol açan ihmal' suçundan ötürü soruşturma açıldığını belirtti.

Güney Kore'de hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yaptılar

KÜRTAJ SÜRECİNDEN HABERİ OLMADI

Hastaneye beslenme iğnesi olmaya gelen kadına hemşire tarafından anestesi uygulandığını, operasyona gelen doktorun da hastanın kimlik teyidini yapmadan kürtaj operasyonu yaptığı öğrenildi. Kürtaj yapılan kadının ise süreç içerisinde yaşananlardan haberinin olmadığı belirtili. Güney Kore'de kürtajın yasallaştırılmasına ilişkin çalışmalar devam etse de, yasal düzenlemeler sona erdiği için kürtaj operasyonu hala çeşitli yaptırımlara sahip.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Adana'da polis aracına bombalı saldırı

202
İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

535
Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

Trump'ın azledilme sürecinin ilk resmi girişimi yapıldı

90
Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması

389
Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

Senegal'de yüksek kalitede doğalgaz rezervi çıktı

191
Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

Muğla'da aranan eşek silahla vuruldu

79
İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir