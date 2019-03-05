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Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

Başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, halka sokağa çıkarken maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

AA | 05.03.2019 - 16:12..
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Güney Kore'nin birçok bölgesinde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşırken, yetkililer, halka sokağa çıkarken maske kullanmaları uyarısında bulundu.

Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

HAVA KİRLİLİĞİ REKOR DÜZEYDE

Güney Kore Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM2.5 değeri, başkent Seul'de 134 seviyesine çıktı.

Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

Bu değer Incheon'da 133, Gyeonggi'de 127, Chungnam şehrinde ise 108 olarak ölçüldü.

Ülkede hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Seul büyükşehir bölgesinde, kayıtlı toplam ağırlığı 2.5 ton ve üzeri dizel araçların kullanımına sınırlama getirildi. Tedbirler kapsamında getirilen kuralları ihlal edenlere, 100 bin won (yaklaşık 477 lira) para cezası verileceği duyuruldu.

Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

ACİL DURUM TEDBİRLERİ

Diğer yandan kömür yakıtlı enerji santralleri, çelik fabrikaları ve birçok işletmedeki çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceği, ülkenin en büyük adası Jeju'da ise "acil durum" tedbirleri alınacağı açıklandı.

Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

4 gündür süren ve bugün rekor seviyeye ulaşan sarı toz parçacıklarından kaynaklı hava kirliliğinin, yarın da etkisini sürdüreceği açıklandı.

Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

Yetkililer, başta Seul olmak üzere kirli havadan etkilenen şehirlerde yaşayanlara dışarı çıkarken maske kullanmaları uyarısı yaptı.

Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

Güney Kore makamları, PM2.5 değeri 35 seviyesinin üstündeki hava kalitesini "kötü", 75'in üzerini ise "çok kötü" olarak sınıflandırıyor.

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