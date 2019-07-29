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Güney Kore'de robot garsonların olduğu restoran açıldı

Güney Kore'de, müşterilerin siparişlerini robotların servis ettiği yeni bir restoran hizmet vermeye başladı.

İHA | 29.07.2019 - 09:01..
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Yapay zeka teknolojilerinin bir hayli gelişmesiyle robotlar, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı. Güney Kore'de açılan bir restoran, müşterilere siparişlerini robotlar tarafından servis ediyor. Merry-Go isimli restoran şimdiden oldukça ilgi görmeye başladı.

restoran

Güney Kore’nin başkenti Seul’un güney kesiminde açılan restoranda müşteriler, çeşitli fotoğraflar ve videolar sunan özel bir akıllı yemek sipariş sistemiyle yiyeceklerini sipariş edebiliyor.

SERVİSİ ROBOTLAR YAPIYOR

Müşteriler oturdukları masanın üzerindeki QR kodunu kullanarak kedilerine gösterilen fotoğraf ve videolardan seçim yaparak sipariş veriyor. Siparişlerin aşçılar tarafından hazırlanmasından sonra robotlar yemekleri ve içecekleri masayı bularak servis ediyor.

Önüne çıkabilecek çeşitli engellerden kaçabilen robotlar, tek seferde 4 masaya birden servis yapabiliyor.

Güney Kore’de hızla yaygınlaşmaya başlayan bu restoranlardaki sisteme ’yüz yüze görüşme yok’ anlamına gelen ’Untact’ adı veriliyor.

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