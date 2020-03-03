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Güney Kore'de tarikat lideri koronavirüs için özür diledi

Doğu Asya ülkesinde tespit edilen 4 bin koronavirüs vakasının yüzde 60'ı Shincheonji Kilisesi'nde çıkınca, Lee Man-hee dizlerinin üstüne çöktü.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 08:46..
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Güney Kore'deki en yaygın Hristiyanlık tarikatlarından Shincheonji Kilisesi'nin kurucusu ve lideri Lee Man-hee ülkesinden özür diledi.

88 yaşındaki tarikat lideri koronavirüsü istemeden yaydıklarını söyledi. Ülkede görülen 4 bin vakanın yüzde 60'ı Shincheonji tarikatının müritlerinde tespit edildi.

"İSTEMEDEN YAPTIK"

Güney Kore'de tarikat lideri Man-hee hakkında "ağır ihmal" nedeniyle soruşturma açılması istenmişti. Man-hee, "İstemenden de olsa birçok insana virüs bulaştı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ancak yayılmasını engelleyemedik." dedi.

Güney Kore'de tarikat lideri koronavirüs için özür diledi

ÜLKENİN FARKLI YERLERİNE SEYAHAT EDEREK BULAŞTIRDILAR

Hristiyan tarikatı olan Shincheonji mensuplarının virüsü birbirlerine geçirdiği ve ülkenin farklı yerlerine seyahat ederek yayılmasına yol açtıkları düşünülüyor.

Güney Kore'de tarikat lideri koronavirüs için özür diledi

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