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Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

Güney Kore'de çıkan yangın, 1 kişinin ölmesine 11 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İHA | 05.04.2019 - 13:37..
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Güney Kore’de gece saatlerinde başlayan ve en az 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangını rüzgarın etkisiyle Sokcho, Gangneung ve Donghae kentlerine yayılırken, ülkede ulusal felaket ilan edildi.

Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

ÇALIŞMALARA 10 BİN PERSONEL PERSONEL KATILDI

Başkent Seul’ün kuzeydoğusundaki Goseong kasabasında başlayan ve hızla yayılan yangın, 400 ev ve 500 hektarlık alanın tahrip olmasına neden oldu. Yangını söndürme çalışmalarına 10 bin personel katıldı.

İtfaiye ekipleri, rüzgarın söndürülmesini zorlaştırdığı yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Güney Kore hükümeti yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

"EVİME NE ZAMAN DÖNECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Yangında evi hasar gören bir görgü tanığı, "Her şeyi kaybettim. Birkaç malzeme alabildim. Evime ne zaman dönebileceğimi bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, tahliye edilerek Cheonjin İlkokuluna yerleştirilen insanları ziyaret etti.

Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

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