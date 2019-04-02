Güney Kore'deki 5G internet paketlerinin fiyatları belli oldu

Dünyanın her yerinde 5G alt yapı çalışmaları yavaş yavaş devam ederken, bu teknolojiyi en erken kullanacak ülkelerden biri de Güney Kore. Samsung Galaxy S10 5G modelinin ülkede satışa çıkmasından kısa bir süre önce 5G internet paketlerinin fiyatları ise tartışma konusu haline geldi.

Geçtiğimiz aylarda Güney Kore'deki operatörler ile yapılan görüşmelerde 5G veri paketlerinin oldukça yüksek fiyatlarla satılacağı ortaya çıkmıştı. Güney Koreli yetkililer ise bazı operatörlerin fiyatlarını yüksek bularak tekrar gözden geçirmelerini istemişti.

GÜNEY KORE'DEKİ 5G PAKET FİYATLARI

Yetkililerin uyarısından sonra fiyatları gözden geçiren operatörler fiyatlarda bazı değişiklikler yapsa da yine de ortaya çıkan rakamlar oldukça yüksek. Güney Koreli operatör SK Telecom'un yetkililere sunduğu 5G internet paketi fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

8 GB 5G'li paket: 49 dolar

150 GB 5G'li paket: 66 dolar

200 GB 5G'li paket: 84 dolar

300 GB 5G'li paket: 110 dolar

SK Telecom, sunacağı 5G hizmetinde, aynı anda hem 4G hemde 5G ağından veri indirilebileceğini açıklarken, Galaxy S10 5G müşterilerinin 2.7 Gbps hıza çıkabileceklerini ifade etti. Bu en yüksek hız, bir kullanıcının 8 GB'lık paketini 25 saniyede bitirebileceği ve 300 GB'lık paketi ise 15 dakikadan daha az bir sürede tüketebileceği anlamına geliyor.

Ülkedeki bir başka operatör olan LG Uplus'ın ise 5G fiyat politikası şu şekilde:

9 GB 5G'li paket: 49 dolar

150 GB 5G'li paket: 66 dolar

250 GB 5G'li paket: 84 dolar

Güney Koreli operatörlerin hiçbiri şimdiye kadar sınırsız bir 5G paketi yayınlamadı. ABD'de faaliyet gösteren Verizon ve AT&T şirketleri ise hem evler hem de mobil ağlar için sınırsız 5G planlarını duyurmuşlardı.

Peki siz 5G hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 5G paketlerinin ülkemizdeki fiyatları nasıl olur?

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