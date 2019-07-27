taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Güney Kore'deki gece kulübünde facia

Eğlence merkezinde yaşanan korkunç kazada, çok sayıda yaralıların olduğu ve 2 kişinin yaşamanı yitirdiği açıklandı.

İHA | 27.07.2019 - 12:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünya Su Sporları Şampiyonası için Güney Kore’de bulunan yabancı sporcular da dahil olmak üzere içerisinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gece kulübünün balkonu çöktü.

2 kişi hayatını kaybederken, 9’u sporcu 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

GECE KLÜBÜ SPORCULARIN KALDIĞI OTELE YAKIN OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Dünya Su Sporları Şampiyonası’nın yapıldığı Gwangju kentinde feci bir kaza meydana geldi. Balkonu çöken gece kulübünün sporcuların kaldığı olimpiyat köyünün hemen yanında yer aldığı bildirildi.

Güney Kore'deki gece kulübünde facia

Güney Kore'deki gece kulübünde facia İZLE

ÖLENLER KORE VATANDAŞI

Polis ölenlerin ikisinin de Güney Kore vatandaşı olduğunu açıkladı. Ağır yaralanan Amerikalılardan birinin dalgıç olduğu belirtildi.

Sporculardan 4’ünün ABD’li, 2’sinin Yeni Zelandalı, 1’inin Hollandalı, 1’inin İtalyan ve 1’inin de Brezilyalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore'deki gece kulübünde facia

KADIN SPORCU AĞIR YARALI

Sporcuların çoğunda küçük yaralanmaların bulunduğu ancak Amerikalı bir kadın su topu oyuncusu için ameliyat gerektiği bilgisi verildi. Yaralananlar arasında 2 Özbek öğrencinin de olduğu bildirildi.

"KORKUNÇ TRAJEDİ"

ABD Sutopu Takımının sorumlusu Christopher Ramsey, “Bu korkunç bir trajedi. Erkek ve bayan takımlarımızdan oyuncular, felaketin yaşandığı sırada kulüpte şampiyonluğu kutluyorlardı” ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda Su Topu takımı üyelerinden Matt Small, “Kelimenin tam anlamıyla yer ayaklarımızın altından kaydı. Arkadaşların hiçbirinin ciddi şekilde yaralanmamış olması şans” dedi.

Güney Kore'deki gece kulübünde facia

KLÜP SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Polis gece kulübünün sahiplerinden birini gözaltına alırken balkonun izinsiz yapı olup olmadığının araştırıyor. Oyunları düzenleyen kurul, sporcularla ilgili kişisel bilgileri milli takımların isteği üzerine açıklanmayacağını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

Mısır ordusundan karnaval sirki gibi gösteri

196
Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru

16
Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

Belçika'yı çöl sıcaklarının ardından dolu vurdu

32
Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti

32
Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

Yunanistan'a yüzerek gitmeye çalışırken yakalandılar

59
Davayı Veli Kavlak kazandı

Davayı Veli Kavlak kazandı

20
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'aptal' dedi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir