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Güney Kore’den kaya resimlerini görmeye geldiler

Adıyaman’a, Paleolitik Dönem'e ait olan, kaya resimlerini görmek için Güney Kore’den heyet geldi.

İHA | 20.12.2018 - 09:06..
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Atatürk Baraj Göleti'nin sularının çekilmesiyle, dünyada bugüne kadar hiç görülmemiş, içerisinde sunum çukurlarının yer aldığı dinsel tarihi alan bulunmuştu.

FARKLI ŞEKİLLER VAR

Paleolitik Dönem'e ait olan ve kazıma tekniği ile yapılan stilize figürler ile av sahnesinin resmedildiği ana kayanın, yamaç yerleşkesi olduğu tahmin ediliyor.

İnsan, dağ keçisi, at, kurt, tilki, leylek gibi çeşitli hayvan figürleri ve değişik şekiller, ana kayada yer alıyor.

Güney Kore’den kaya resimlerini görmeye geldiler


SU SEVİYESİNDEN DOLAYI GÖREMEDİLER

Güney Kore’den, su altında kalan kültür varlıklarını nasıl korunabileceği ve kültür varlıkları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için gelen heyete, Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan eşlik etti.

Tekne ile eserin bulunduğu bölgeye giren heyet, su seviyesinin yükselmesinden dolayı eserleri göremedi.

Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan'dan bilgi alan Güney Koreli heyet, resimlerin nasıl korunacağı ile ilgili bilgiler edinmeye çalıştı.

Güney Kore’den kaya resimlerini görmeye geldiler


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