Güney Koreli K-Pop yıldızı evinde ölü bulundu

Gangnam Polisi, K-Pop yıldızı ve oyuncu Goo Hara'nın başkent Seul'un Cheongdam bölgesindeki evinde cumartesi gecesi ölü bulunduğunu duyurdu.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

KARA grubunun eski bir üyesi olan 28 yaşındaki ünlü yıldızın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Genç yıldızın ölümünden bir gün önce Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "İyi geceler" yazdığı görüldü.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞTİ

Goo Hara, yaklaşık altı ay önce mayıs ayında intihara teşebbüs etmiş, menajeri tarafından bilincini kaybetmiş bir halde bulunan yıldız hemen hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra bir açıklama yapan Goo Hara, yaşamına son vermeye çalıştığı için hayranlarından özür dilemişti.