Güney Sudan'da BM helikopteri düştü: 20 asker yaralandı

Güney Sudan'ın Mayotte eyaleti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, barış gücü askerlerini taşıyan askeri helikopter, dün Mayotte eyaletinde kalkıştan birkaç dakika sonra teknik arıza nedeniyle havaalanına inişe geçtiği sırada düştü.

BİR ASKERİN DURUMU AĞIR

Kazada 20 asker yaralandı. Ruanda uyruklu bir askerin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Helikopterin Pagak bölgesindeki 5 günlük devriye görevinin ardından ülkenin kuzeydoğusundaki Malakal kentindeki üsse geri dönmek üzere kalkışa geçtiği belirtildi.

Sudan-Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesinde, BM Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin 9 Şubat’ta düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü ağır 10 kişi yaralanmıştı.