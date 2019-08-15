Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden elektrik kullanım rekoru

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde yılın en sıcak günleri yaşanırken, klima kullanımı ve elektrik gücüne dayalı tarımsal sulama nedeniyle tüketimde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kaçak tüketimle mücadele konusunda kararlılığını her fırsatta gösteren Dicle Elektrik ekipleri; elektriği tasarruflu kullanın, ihtiyacınızın dışında israf etmeyin çağrısı yaptı.

YÜKSEK ORANDA KLİMA KULLANIMI

13 Ağustos 2019 Salı günü, 6 ildeki toplam tüketim 96 milyon kilowatt saat oldu. Dağıtım şirketi yetkilileri, bu rakamın normalin çok üzerinde olduğuna dikkat çekerken, tüketimin bu denli yüksek olmasını yüksek oranda klima kullanımı ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin fazla olmasına bağlarken, hedeflerinin tüketicilerin de desteği ile bu süreci kesintisiz aşmak olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK TÜKETİM 96 MİLYON KİLOWATT SAAT

Konuyla ilgili konuşan Dicle Elektrik yetkilileri; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti verdiklerini hatırlatarak şöyle dedi: “Bölgemizde hava sıcaklığının üst düzeye çıkması nedeniyle yoğun şekilde kullanılan klimalar ve tarımsal sulamanın etkisi ile özellikle gündüz saatlerinde aşırı elektrik tüketimi yaşanmaktadır. Tüketim artışı Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da, elektriğe dayalı olarak yapılan tarımsal sulama nedeniyle daha fazladır. Öyle ki; bölgemizde yıl içerisinde günlük bazda önceki gün 96 milyon kilowatt saat ile en yüksek tüketim değerlerine ulaşılmış bulunmaktadır. Yaşanan yüksek tüketimin etkisi ile başta sulama hatları olmak üzere ana iletim hatlarına aşırı yük binmektedir. Bu da dağıtım hatlarımızın yanı sıra Türkiye Elektrik İletim AŞ trafo merkezlerindeki, iletim sistemi bile sıkıntıya girmektedir. Tarımsal sulama trafolarında ve sulama pompalarında kompanzasyon sistemlerinin olmaması nedeniyle dalgalanmalar yaşanmakta ve bu durum birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Söz konusu bu sebeplerden dolayı dağıtım bölgemizde yaşanan ve yaşanabilecek olan dalgalanmaları en az seviyeye indirmek için tüketicilerimizin ihtiyaçları kadar elektrik kullanmaları, tüketimde tasarruflu davranmaları gerekmektedir.

ÇİFTÇİLERE GECE SULAMA YAPIN UYARISI

Ciddi bir enerji tüketiminin yaşandığı tarımsal sulama tarafında da çiftçilerimizin mutlaka gündüz yerine gece saatlerinde sulama yapmaları, gündüz yaptıkları sulamayı gece saatlerine kaydırmaları gerekmektedir. Bu, enerji sürekliliği açısından son derece önemlidir. Özellikle sıcakların arttığı bu birkaç gün içinde klimalarda enerji tasarrufuna gidilmesi ve tarımsal sulamanın gece saatlerinde yapılması sistemi rahatlatacak, olası büyük sorunları önleyecektir. Dicle Elektrik olarak, enerji sürekliliğini sürdürmek ve tüketicilerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz”.