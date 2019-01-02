Güneydoğu Asya’nın yüzen pazarları: Floating markets

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Her hafta, uzun bir sokak boyunca tezgâhlar açılır, annen pazar arabasını alır ve en taze sebzelerin peşine düşer. Sokak pazarları, bir nevi esnaflık ve komşuluğun buram buram yaşandığı sokak kültürümüzü temsil eder. Bu kültür sadece Türkiye'ye özgü değil elbette. Bir de Tayland’ın, Bangkok’un yüzen pazarını gör: İnce kanallar, türlü türlü yiyecek satan kayıklar… Su, kuşkusuz Tayland için bir nimetti ve insanlar da bu durumu fırsata çevirmeyi bildi.

YEREL HALK PAZARIYDILAR, TURİSTEN PARAYI KIRIYORLAR

Eskiden sadece yerel halkın bir nevi marketi olan bu kayık pazarlar, günümüzde çekici yiyecek ve hediyeliklerin satıldığı turist tuzaklarına dönüştü desek yanlış olmaz. Kanallar başta Tayland'ın olmak üzere Vietnam'ın ve Endonezya'nın da birer ticaret merkezine dönüştü. Ürünler, bu su kanallarından hem bölgesel hem de uluslararası olarak satılmaya başlandı. Yıllar içinde gelişen yeni ticaret yolları bile bu pazarları yok edemedi. Kanallar popüler bir ticaret aracı olarak kaldı; yüzen pazarlar turistin Asya’daki bir numaralı gezi rotası haline geldi.

TAYLANDLI ESNAF YÜZEN PAZARLARDAN GEÇİNİYOR

Asya'daki bazı ülkeler de kendi yüzen pazarlarına sahipken, hiçbiri Tayland'la kıyaslanmıyor. Endonezya ve Vietnam’da da yüzen pazarlar olsa da, turistin ilk tercihi kuşkusuz Tayland. Yüzen pazarların bir çoğu sadece hafta sonları açık olsa da; özel günlerde de turistin ilgisini geri çevirmiyorlar.

BANGKOK DAMNOEN SADUAK PAZARI

Bangkok'ta birçok yüzen pazar var, fakat en popüler olanı kuşkusuz Damnoen Saduak Floating Market. Damnoen Saduak Yüzen Pazarı seyahat güzergahındaki yeri kesinlikle hak ediyor. Pazar Bangkok'un yaklaşık bir saat dışında. Bir gün boyunca pazarı ziyaret etmek ve keşfetmek için bir tur rezervasyonu yaptırabilirsin. Evet bu pazarları gezdirmek için turlar bile var. İşi baya ticarete dökmüşler diyorum.

Fiyatların açılışı yüksek olsa da pazarlığa hayır demiyorlar. Taze taze avakadolar, renkli ananaslarla harika fotoğraflar çekilirsin. Yerel halkı sadece kayık içinde görürsün; bütün pazar senin gibi turist. Burada alışveriş yapıp turlamak sana yarım gün için yaklaşık 15 dolara patlar.

BANG KACHAO

Bang Kachao'ya 'Bangkok'un Yeşil Akciğer'i' derler. Burada organik ürünler ve devasa tropikler öne çıkıyor. Kocaman bir ananas, efendime söyleyeyim büyük bir kivi bulabilirsin. Ayrıca bu kanalları yalnız keşfetmek için kendine ait bir tekne de kiralayabilirsin. Su üzerinde seyahat ederken gözüne kestirdiğin bir yüzen markete yanaşıp, alışverişini yaparsın.

AMPHAWA

Amphawa Floating Market, şehrin yaklaşık 50 kilometre dışında, Bangkok'un en popüler ikinci yüzen pazarı. Bu pazar çeşit çeşit deniz ürünleri ile ünlü: Ahşap kayıklarda kabuklu deniz hayvanlarından kalamar'a kadar türlü türlü deniz canlısı var. Taze balık pazarı konseptiyle bu yüzen pazar da özellikle yerlinin uğrak noktası.

TALİNG CHAN

Bir diğer yüzen pazarlarımız ise: Taling Chan ve Khlong Lat Mayom. Gördüğün gibi burada da çiçekten, giyime birçok kayık mağazası var.

Devam edelim...

VİETNAM’DA YÜZEN PAZARLAR

Vietnam'daki yüzen pazarlar dünyasına girmek, buradaki canlı atmosferi keşfetmek ve hissetmek isteyen gezginler için eşsiz bir deneyim. Karmaşık nehir sistemiyle tanınan Mekong Delta suyolunda yüzen yüzlerce tekne bütün bir gün boyunca asla uyumuyor. Çoğu tüccar burada sadece tezgah açmıyor; tehgahının yanındaki barakada konaklıyor.

Büyük bir direğin tepesinde asılı olan örneklere bakarak, hangi teknenin ne sattığını anlayabilirsin.

Cai, Mekong Deltası ve Vietnam'ın diğer bölgelerine mal, meyve ve deniz ürünleri taşımacılığının yapıldığı bir merkez. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve bu nedenle daha erken biten Vietnam'daki diğer yüzen pazarların aksine, Cai Be pazarı, geç saatlere kadar açık.

NGA BAY

1915'te Phung Hiep yüzen pazarı olarak da bilinen Nga Bay pazarı, o zamandan beri Nga Bay kasabasındaki yerel halk için önemli bir ticaret noktası olmuş. İlginçtir ki, her tekne yalnızca belirli bir mal türünü satar. Domates kayığı, meyve kayığı, muz kayığı diye ayrılır. Burada satılan ürünler zaman zaman yurt dışına da ihraç edilir.

NGA NAM

Nga Nam pazarı, Vietnam'daki diğer hiçbir yüzen pazarın karşılaştırılamayacağı, koşuşturma atmosferi ile ünlü. Bu Pazar özel pirinç ve tropikal meyvelerden, sayısız deniz ürününe kadar, Mekong Deltası'nın sahip olduğu kaynak çeşitliliğinin açık hava sergisi gibi.

CHAİ RANG

Cai Rang, Nam Roi greyfurt, Ving Long pembe kivi veya Cai Mon durian gibi egzotik meyvelerde uzmanlaşmış en büyük meyve satış merkezi. Bu alanda tipik bir kahvaltı çoğunlukla pirinç eriştesi ve çorba gibi yemeklerden oluşsa da, etrafta dolaşıp daha fazla keşfe çıkacak olursan, birbirinden ilginç meyvelerden satın almak için birçok davetiyen olacak.

UZUN XUYEN PAZARI

Burada satılan en popüler yerel ürünler, turşu, kabak, tatlı patates, meyve, balık, pilav şehriye, domuz derisi parçaları gibi tipik Batı Güney aperatifleri. Pazar çoğunlukla yerel insanlara hizmet ettiği için burada pazarlık eden tek bir kişi bulamazsın.

ENDONEZYA'NIN YÜZEN PAZARLARI

Endonezya'nın başlıca adaları Kalimantan, Sumatera ve Papua'nın uzun ve geniş nehirleri var. Bu nehir sadece ulaşım yolu ve balık tutma potansiyeli taşıyor, bazıları ise yüzen pazar olarak kullanılıyor. Sadece günlük ihtiyaçların alım satım yeri olarak değil, yüzer pazarlar artık yemek seyahatleri için insanların destinasyonlarından biri haline geldi.

MAURA KUİN

Muara Kuin Floating Market, Kuin nehrinin ağzındaki Barito Nehri'nin yukarısında yer alan geleneksel bir yüzen pazar. Endonezya da, tıpkı Vietnam ve Tayland gibi kendi bölgesel pazarlarını yüzdürüyor. Yerel halk kalabalığı hiç bitmez; çünkü fiyatlar her zaman daha uygun. Fakat turist karşılamada bir Bangkok olduğu söylenemez. Bu pazarların etrafında ayrıca, yüzen bir restoran veya yemek yiyebileceğin kafeler de mevcut. Görüntü değişmiyor: Bu yüzen pazarlar adeta bir tablo gibi!

Endonezya'da bulunan diğer bölgesel pazarlar: Market Lok Baintan, Piyasa Siring Pierre Tendean, Ah Poong, Lembang, Nusantara, Langkat, Kuzey Sumatra, Tembilahan, Riau, Kampong Rawa.



